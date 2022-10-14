Antalya'da dehşet! Kız öğrencilerin kavgasına baba bıçakla dahil oldu

ANTALYA'da kız öğrencilerin kavgasına taraflardan birinin babası da bıçakla dahil oldu. İbrahim Halil Ç., 2 öğrenciyi kol ve kalça kısımlarından yaraladı. Toplam 3 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili baba ve kızı gözaltına alındı.

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Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç., tartıştığı H.B.’yi göğsünden bıçakla yaraladı.

Baba bıçakla yaraladı

Olay yerine gelen B.Ç.’nin babası İbrahim Halil Ç.’de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu. İbrahim Halil Ç. eline aldığı bıçakla A.P., ve C.A., isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciler çevre hastanelere sevk edildi.

Kız öğrenci ve babası gözaltında

3 öğrenciyi yaralayan B.Ç., ve babası Hail İbrahim Ç., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.