A101 ile ilgili şoke eden iddia! Depoyu fareler bastı işçiler zorunlu nöbet tuttu

Geçtiğimiz günlerde son kullanma tarihi geçen tavuk paketlerinin üzerindeki etiketlerin silindiğini ve şoklanarak bu ürünlerin tekrar satışa çıkarıldığı iddiası ile gündeme gelen A101 zincir marketlerin be kez Ağrı'daki şubesini farelerin bastığı iddia edildi.

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Mağaza Market-Sen’in yayınladığı açıklamada A101’in Ağrı’daki bir şubesinde depoyu farelerin bastığı ve çok sayıda ürünlerin dışarı çıkartıldığı olay sonrası mağazanın sorumlusu ve müdür yardımcısının, tüm gece ürünlerin başında nöbet tutmaya zorlandığı iddia edildi.

Tüm ürünler dışarı çıkarılınca ertesi gün işçiler satışa sokakta devam etmek zorunda bırakıldı.

"Geceden sabaha kadar..."

Konuyla ilgili açıklama yapan sendika, “Geceden sabaha kadar o ürünlerin başında bekleyen işçiler, A101 patronlarının kölesi midir? A101 işçileri, patronların kârına ortak mı ki ürünlerinin de bekçiliğini yapıyor?” diye sordu.