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Saadet Partisi kongresinde aday olacak Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı

Saadet Partisi kongresinde aday olacak Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı

Ekonomi profesörü Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi, 8. Olağan Büyük Kongresi’nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

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30 Ekim'de olağan büyük kongresini yapacak olan Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı.

Prof. Dr. Mete Gündoğan, Twitter hesabından adaylığını ilan etti. 

Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylığını duyurdu. "Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim" diyen Gündoğan şu açıklamayı ifadeleri kullandı:

"Hiç kimseye karşı sert ve kaba olmak yok"

İsmi parti kulislerinde konuşuluyordu

Saadet Partisi’nde geçen dönemde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasında yaşanan gerilim sürecinde kulislerde partinin kongreye gideceği konuşulmuştu.

Olası kongrede, Karamollaoğlu’na karşı aday olarak Mete Gündoğan ismi parti kulislerinde duyuluyordu. 

Gündoğan, Asiltürk’ün ölümünden sonra katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Parti tabanında kendisine yönelik ilgi olduğunu ifade eden Gündoğan, "Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu.

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