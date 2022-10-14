Kim Kardashian cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı

Kardashian ve Jenner kardeşlerin hayatının ilginç yanlarını gösteren reality programı The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde Kim Kardashian'ın cinsel hayatıyla ilgili yaptığı röportaj ses getirdi. Kardashian, komedyen Pete Davidson'a cinsel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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41 yaşındaki şov yıldızı Kim Kardashian, Kardashians programının bu yeni sezonu çekildiği sıralarda 28 yaşındaki Davidson'la beraberlik yaşıyordu. The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesi MJ'le görüşen Kardashian, onun önerisi üzerine Davidson'la şömine önünde seks yaptıklarını anlattı.

Büyükannesi önermiş

Her şeyi açık seçik anlatan Kardashian, şunları söyledi: "Pete'le geçen hafta sonu Beverly Hills Hotel'de kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik. Sonra Pete'e "Büyükannem 'Şömine önünde seks yapmadıysan hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diye anlattım.

Kardashian, "Böylece seni anarak şöminenin önünde seks yapmış olduk" diyerek devam etti.

"Rahatsız edici"

Konunun üstünde fazla durmayan MJ ise sadece "Kendi odanızda mıydınız yoksa lobide mi?" demekle yetindi. Bölümün devamında o anları yorumlayan Kardashian, "Seks yapmadan önce büyükannenizi düşünmek ne kadar da rahatsız edici" dedi.

Kardashian ve Davidson, geçen yıl ünlü televizyon programı Saturday Night Live'da birlikte yer aldıktan sonra ilişkiye başlamıştı.

"Kendimi mutlu etmeye karar verdim"

Vogue dergisinin Mart sayısına kapak olan Kim Kardashian, dergiye verdiği röportajda, Kanye West’ten boşanmasının nedeninin artık kendi mutluluğunu ilk plana koyması olduğunu söyledi. 41 yaşındaki Kardashian, röportajda şöyle konuştu: “Uzun zamandır diğer insanları mutlu eden şeyi yapıyordum. Ama son iki yıldır artık kendimi mutlu etmeye karar verdim. Ve bu gerçekten kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Bu kararım değişikliklere yol açmış ve boşanmama neden olmuş olsa bile, sizi gerçekten neyin mutlu ettiği konusunda kendinize karşı dürüst olmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi seçtim. Bence bunda hiçbir sorun yok.”

Kim Kardashian kimdir?

21 Ekim 1980 yılında Los Angelas'ta dünyaya gelen Kim Kardashian, Amerikalı magazin yıldızı olarak bilinmektedir. Amerikalı magazin yıldızı olarak bilinen ünlü ismin baba tarafı Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır.

Sosyal hayatı ve yaptığı şovlarla bilinen Kardashian, Ayrıca prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, stilistlik ve iş kadınlığı faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian, 24 Mayıs 2014 tarihinde İtalya'nın Floransa kentinde evlendi. Çiftin 4 çocuğu bulunmakta.

Şubat 2021’de 44 yaşındaki Kanye West’e boşanma davası açan Kim Kardashian evliliğini noktaladı.