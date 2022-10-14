Yılmaz Erdoğan'ın yeni imajını görenler şaştı kaldı! Bakın hangi usta oyuncuya benzettiler!

Netflix'in yeni projesi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Cici' filminin fragmanı yayınlandı. Zengin oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran filmin fragmanında Yılmaz Erdoğan'ı görenler gözlerine inamadı. Erdoğan'ın yeni imajı ve değişimi olay olurken ünlü ismi bakın hangi bir diğer usta oyuncuya benzettiler.

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Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dram ve gerilim dizisi Bir Başkadır, Netflix'te 2020'nin Kasım ayında seyirciyle buluşmuş ve senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla övgüler alarak haftalarca Netflix'te en fazla izlenen yapımların başında yer almıştı. Ünlü yönetmen 'Cici' isimli filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi belli olan filmin ilk fragmanı yayınlandı ve usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yeni imajı olay oldu.

Cici filminin fragmanı yayınlandı

Bir Başkadır dizisi ile Netflix'te oldukça ses getiren yönetmen Berkun Oya, yine çok konuşulacak bir projeye daha imza atıyor. Oya'nın yazıp yönettiği 'Cici' filminin fragmanı yayınlandı ve 27 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Yılmaz Erdoğan'ın imajı olay oldu

Oldukça zengin oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Cici filminin fragmanının yayınlanmasının ardından usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın imaj değişikliğine gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan'ın uzun saç ve sakallı hallerini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medya kullanıcıları usta oyuncuyu rol aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren bir diğer usta oyuncu Levent Ülgen'e benzetirken, "Ne olmuş sana böyle" yorumları yaptı.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın o çok konuşulan imajı;

Cici filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Netflix'in yeni bombası Cici filminin fragmanı yayınlandı. Projesinin ortaya çıkmasıyla birlikte oyuncu kadrosu ile çok konuşulan projeler arasında yeri almayı başardı. Cici filminin oyuncu kadrosunda ise; Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Cici filminin konusu ne?

Filmde acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşması konu alınıyor. 2 saat 31 dakikalık Cici, bastırılmış duygulara, ortaya çıkan sırlara ve açılan eski yaralara odaklanıyor.

Yılmaz Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Bilgin ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak dünyaya geldi. Ayrıca Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesine devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde 3 arkadaşının bekâr evine yerleşti. Eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katılmıştır.