Cinsel isteği arttırmanın yolları viagradan bile on kat daha etkili!

Cinsel isteği arttırmanın doğal yollarını arayanlar buraya. Cinsel isteği arttırmak için karpuzun kabuğunun altındaki beyaz kısımları mucizevi etki yaratıyor. Cinsel gücünü ve isteğini arttırmak isteyenler sakın karbuzun beyaz kısımlarını çöpe atmayın.

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Cinsel gücü ve isteği arttırmak için ilaçları denemekten çekinenler için etkileri 'viagra'dan bile güçlü doğal bir yöntem var. Karpuzun beyaz kısımları!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuz sadece bizi serinletmekle kalmıyor cinsel gücümüzü ve isteğinizi de arttırıyor. Karpuzun beyaz kısımlarında yüksek oranda sitrülin maddesi bulunuyor. Sitrülin maddesi viagradan bile etkili bir cinsel güc ilacı etkisi gösteriyor.

Sitrülin vücuda girdiğinde, karpuz çekirdeğinde bulunan ve cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşüyor. Arjinin damar duvarında daha fazla nitrik oksit üretilmesini sağlayarak cinsel gücü artırıcı ilaçlar gibi etki ediyor. Erkekler karpuzun bu beyaz bölümlerinden ilaçlar kadar faydalanabilirler.

Karpuzun beyaz kısımlarının diğer faydaları

Karpuzun beyaz kısımlarının cinsel istek ve gücü arttırmasının dışında sayısız faydası var. Karpuz, böbrekleri temizleyerek, astım, kalp ve damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir.

Karpuzun faydaları

Peki karpuzun diğer faydaları nelerdir? Yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. A vitamini ise cildin kırışmasını önler. Kan basıncını düzenler. İçerisinde bulunan likopen kemik sağlığını korur.

Vücudun ihtiyacı olan kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılar. C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur. İdrar söktürücü etkisi vardır.

Bu hatayı herkes yapıyor! Cinsel hayatı bıçak gibi kesiyor aman yapmayın

Hayatın önemli bir parçası cinsel yaşamdaki sorunlar birçok insan tarafından hala gizli tutuluyor, konuşulmuyor. Birçok çift bu konuda doktora bile gitmekten çekiniyor. Peki gün içinde neredeyse hepimizin yaptığı bu hata cinsel hayatı giderek bitiriyor! Peki nedir bu sorun biliyor musunuz?

Çİftlerin hayatının önemli bir yerinde olan cinsel yaşam içinde çok çeşitli cinsel problemler de bulunuyor. Yaşanan cinsel sorunlar psikolojiyi etkileyerek sosyal ilişkilerin bozulmasına da neden olabiliyor. Cinsel sorunlara neden olan birçok etken bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre yanlış nefes almak cinsel hayatı oldukça etkiliyor.

Erektil disfonksiyon (ED) en sık görülen cinsel sorunlardan. Bu sorunu yaşayan erkekler ED'in neden kaynaklandığını bulmaya çalışıyor. Erektil disfonksiyona neden olan birçok etken bulunuyor.

Pek bilinmese de yanlış nefes almak da bu etkenler arasında yer alıyor. Mayo Clinic , kaygı, stres, zihinsel sağlık, tansiyon ve hatta nefes alma şeklinizin bile cinsel yaşamınızı etkileyebileceğini söylüyor. Sertleşmek için hap kullanmak yerine doğru şekilde nefes almayı deneyebilirsiniz.

Ağızdan nefes alıyorsanız aman dikkat!

Uzmanlar, ağzınızdan nefes almanın ED'nizin arkasındaki suçlu olabileceğini söylüyor. Ağız Sağlığı ve Diş Bilimi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, ağızdan nefes alma ile cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişkiyi inceledi; Araştırmacılar , ağızdan nefes alan hastaların yüzde 68'inin ED, erken boşalma ve düşük libido gibi cinsel zorluklar yaşadığını gözlemledi . Ayrıca, bu bulgular 20 ila 56 yaş arasındaki tüm katılımcılar arasında paylaşıldı ve bu da ağızdan nefes alma ile ED arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bastion Health tıp direktörü Justin Houman , "Ağızdan nefes alma gibi belirli nefes alma türleri uyku bozuklukları riskini artırır" diyor . "Uyku uzun süre kesintiye uğradığında, bu testosteron seviyelerini düşürebilir ve erektil disfonksiyon riskini artırabilir."