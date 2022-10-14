NASA duyurdu! Nokia Ay'a yerleştirilecek baz istasyonlarıyla 5G ağı kuracak

NASA bugün yayınlanan blog gönderisinde Nokia ile ortaklık kurulduğunu söyleyerek Ay'da LTE ağı kurulacağını duyurdu.

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Nokia, sıcaklıkların 120 derece ile -100 derece arasında değiştiği ve hiçbir şekilde solunacak havanın olmadığı Ay'a baz istasyonları koyarak LTE ağı kuracak. Enerji ihtiyacı ise tamamen Ay'da bulut olmaması ve güneş ışıklarını Ay'ın her zaman alabilmesi nedeniyle Ay'a konumlandırılacak güneş panelleriyle sağlanacak.

14,1 milyon dolarlık "Devrilme Noktası" adı verilen anlaşma ile Nokia ve NASA Dünya'dan 386 bin KM uzağa kurulacak LTE ağı, Artemis misyonu kapsamında Ay'a üs kurulduğunda astronotlar tarafından kullanılacak. Ayrıca ileriye dönük insanlı Mars görevlerinde de bu ağdan yararlanılması bekleniyor.

NASA'nın SCaN Gelişmiş İletişim ve Navigasyon Teknolojisi direktörü Jason Mitchell, “Mevcut uzay ağı altyapımız ve ay görevleriyle iyi çalışıyor. Ancak bu eski sistem, uzay ajansının ayda ve nihayetinde Mars'ta daha uzun vadeli, ölçeği büyütülmüş bir varlık için hırslarına ayak uyduramayacak" dedi.

İlk Dünya-ötesi hücre sahası, önümüzdeki yaz SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya Ay'a gönderilecek ekipmanlarla kurulmaya başlanacak. Nokia tüm ekipmanları Intuitive Machines tarafından Ay'ın yüzeyine küçük ticari yükler sağlamak için tasarlanmış "Nova-C" ile Ay'ın yüzeye yerleştirmeyi hedefliyor.

Nova-C'nin ile gönderilecek ağ donanımı yaklaşık olarak bir pizza kutusu boyutunda olacak. Ayrıca iki yedek ünite bu donanıma eşlik edecek.

LTE ağı kurulduğunda bir istasyon 4 KM'ye kadar 1.8 GHz frekansında 50 Mbps hızında veri aktarımını mümkün olacak.