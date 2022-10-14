Misafirler tarifini soracak enfes ekler tarifi parmakları yedirir!

Sevdikleriniz ve misafirlerinizle keyifle tadacağınız ekler tarifini bugün sizlerle buluşturuyoruz. Bu lezzeti tadan misafirlerinizin tarifini isteyeceği leziz mi leziz ekler tarifini mutlaka deneyin. Her çeşit kremayla ve sosla yapılabilen ekleri biz çikolatalı versiyonuyla hazırlıyoruz. Şimdiden herkese afiyetler olsun...

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İçerisinde pastacı kreması, üzerinde lezzetli mi lezzetli çikolata sosu ve yumuşacık hamuruyla ekler hemen herkesin sevdiği bir tatlı. Profiterole benzeyen yapısı ancak daha hafif lezzetiyle tadanları büyüleyen ekleri evde siz de yapabilirsiniz. Gözünüze ekler tarifi zor geliyorsa bu fikrinizi değiştirecek pratik bir tarif hazırladık. Üzerine isterseniz renk renk farklı türlerde krema ve soslar da hazırlayabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra ya da çay saatinde çayın yanında enfes giden bir tatlı. Peki ekler nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktası var mı? İşte en pratik haliyle enfes ekler tarifi...

Ekler malzemeleri

Hamuru için:

3 adet yumurta

50 gram tereyağı

1 su bardağı su

5-6 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Kreması için:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

Çikolata sosu için:

100 gram bitter çikolata

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı süt

Ekler nasıl yapılır?

Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri alıp karıştırın.

Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatın ve unu ekleyin.

Daha sonra tekrar ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişirin.

Sonrasında derin bir kaba yayarak ılınması için bekletin.

Yumurtaları tek tek hamura ekleyip karıştırın.

Hamuru bir kaşık yardımıyla ya da sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili tepsiye sıkın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Diğer taraftan da krema malzemelerini bir tencereye koyun ve muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Fırından çıkan ve soğuyan ekler hamurların içini soğuyan krema ile doldurun.

Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da üzerine dökün.

Afiyet olsun...

Ekler püf noktaları neler?

Tereyağınızın mutlaka oda ısısında olmasına dikkat edin. Hamura pürüzsüz bir şekilde karışması güzel bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır.

Doğru pişirme sıcaklığını elde etmek başarının anahtarıdır. Önce yüksek ısıya getirmek hamurun kabarmasını ve krema için boşluk oluşmasını sağlar.

Çikolatanızı ısıya dayanıklı bir kapta da eritebilirsiniz.