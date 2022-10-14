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Müge Anlı canlı yayına böyle çıktı! Japon Yumiko paraları aldı bu kez onun peşine düştü

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Müge Anlı canlı yayına böyle çıktı! Japon Yumiko paraları aldı bu kez onun peşine düştü

Müge Anlı programına katılan Yumiko Sakagami, paralarına kavuştu. Sakagami'nin, Türk nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığı iddiası olay yaratmıştı. Müge Anlı bugünkü canlı yayına parayla çıkıp Yumiko'ya 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni teslim etti. Canlı yayında paralar sayılırken Yumiko gözyaşı döküp Mehmet'ten başka bir şeyini geri istedi.

Müge Anlı canlı yayına böyle çıktı! Japon Yumiko paraları aldı bu kez onun peşine düştü

Tokyo'dan Gaziantep'e ulaşan bir aşk hikayesinin kurbanı olan Yumiko Sakagami, Müge Anlı'ya katıldı. Genç kadın 585 bin TL kaybettiğini anlattı.

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Müge Anlı canlı yayına böyle çıktı! Japon Yumiko paraları aldı bu kez onun peşine düştü

İddialara göre; Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar veren Yumiko Sakagami, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi.

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Müge Anlı canlı yayına böyle çıktı! Japon Yumiko paraları aldı bu kez onun peşine düştü

Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlısına defalarca borç verdi. Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.

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Müge Anlı canlı yayına böyle çıktı! Japon Yumiko paraları aldı bu kez onun peşine düştü

Mehmet Akif Turuşkan'ın Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu.

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