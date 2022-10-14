MasterChef Burak Kaya'nın kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci kazan kaldırdı: "Kurgu izliyoruz"

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 2022 kadrosunda yer alan Burak Kaya sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce yarışmacı Gamze için sarf ettiği "Geri zekalı ve çakal" sözleri olay olurken MasterChef Burak Kaya ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü şeflerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye yeni sezonunda televizyon ekranlarında rüzgarlar estirmeye devam ediyor. 2022 kadrosunda yarışan birçok isim izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarırken, bunlardan biri de MasterChef Burak Kaya oldu. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Kaya'nın daha önce yarışmacı Gamze'ye söylediği sözler olay olmuştu. 31 yaşındaki şef adayı Burak Kaya ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.

"Geri zekalı ve çakal" sözleri olay olmuştu

Masterchef Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Burak Kaya'nın geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir bölümünde oylama sırasında Burak Kaya'nın bir diğer yarışmacı Gamze'ye "Geri zekalı ve çakal" dedim itirafında bulunması olay olmuştu. Gelen itiraf sonrası sinirlenen jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Burak Kaya'nın sözünü "Hop, burada bir dur" diyerek kesmesi ardından da araya giren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacıya "Özür dile" diye bağırması oldukça dikkat çekmişti.

Mehmet Şef: "Sen dileyeceksin, o dilemeyecek"

Kaya'nın açıklamalarına sinirlenen bir diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yarışmacı Burak Kaya'ya sert bir şekilde tepki göstermiş ve yaşanılan durumu, "Oğlum sen bir dinleyeceksin önce. Hiç kimseyi konuşturmuyorsun. Sürekli kendinin haklı olduğunu düşünüyorsun. Gamze bana orada bir şeyi ispiyonlamadı" diyerek açıklık getirmişti. Ayrıca Yalçınkaya "Gamze senden ne diye özür dileyecek? Şu an özür dilemesini gerektirecek bir kelime yok. Sen o laflardan dolayı özür dileyeceksin. Sen dileyeceksin, o dilemeyecek. Devamını getirme" diyerek bağırarak Kaya'ya tepki göstermişti. Burak Kaya ise yaşanılan gerginliğin ardından şeflerinin sözlerini dinleyerek yarışmacı Gamze'den özür dilemişti.

MasterChef Burak Kaya gerçeği herkesi şaşırttı

MasterChef'te yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen yarışmacı Burak Kaya daha önce programda Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını söylemişti. Ancak gerçek öyle çıkmadı. Yemek yapmaya 7 yıl ara veren Kaya'nın Türkiye'de de bazı projelerde rol aldığı ortaya çıktı.

Burak Kaya, 2014 yılında Kanal 7'de yayınlanan Elif dizisinde kamera önüne geçmiş.

MasterChef yarışmacısı Burak Kaya'ya, dizinin birçok sahnesinde rastlamak ise mümkün.

Burak Kaya, 2012 yılında Türkiye'de ünlü olan bir gofret markasının da reklam yüzü olmuş. Instagram hesabında geçmişe dair paylaşımları bulunan Kaya'nın yıllar önceki görüntüsü, sevenlerini şaşırttı.

Burak Kaya'nın daha önce çeşitli projelerde rol alması, sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, bu tür yemek programları için bile ajanstan yarışmacı seçildiğini, izletilen birçok şeyin kurgu olduğunu iddia etti.