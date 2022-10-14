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Kuaförlerin manikür sırları çözüldü! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak bakın nasıl yapılırmış

Kuaförlerin manikür sırları çözüldü! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak bakın nasıl yapılırmış

Ellerimiz, yüzümüz kadar en çok dikkat çeken noktalardan biri. Bu yüzden makyajımıza ve saçımıza gösterdiğimiz özeni ellerimize de göstermek gerekiyor. Bunun için kuaförlerde zaman ve para harcamanıza gerek kalmayacak. Bu tekniklerle kendi manikürünüzü kendiniz yapabilirsiniz.

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Kadınlar için el güzelliği çok önemli. Son zamanlarda çıkan kalıcı oje ve protez tırnak modasıyla birlikte tırnaklar daha da ön plana çıkar oldu. Tırnaklarınızın bakımı için kuaföre gitmeniz gerek yok. Öğreneceğiniz basit tekniklerle kuaför sonucunu evde de alabilirsiniz. 

İşe ojelerinizi çıkarmakla başlayın

Evde manikür yapmaya başlamadan önce, tırnaklarındaki eski ojelerden kurtulmalısın. Hem ojeleri çıkarmak, hem de aynı zamanda tırnaklarına bakım yapmak için, nemlendirici ve besleyici özellikteki asetonları tercih edebilirsin. Eğer koyu renk ojelerinizi çıkarmakta zorlanıyorsanız bunun için özel üretilmiş asetonlar mevcut. 

Tırnaklarınızı şekillendirin

Manikür yapımı için öncelikle bir törpüye ihtiyacın olacak. Cam bir törpü ile tırnaklarını şekillendirerek manikürüne başlayabilirsin. Tırnaklarını törpüyle şekillendirerek tırnak yapına da dikkat etmelisin. 

Kare tırnak: Tırnaklarını çok uzatmak istemiyorsanız bu şekli seçebilirsiniz. Tırnaklarını küt törpülemelisin.

Oval tırnak: Eğer oval manikür yapmak istiyorsan tırnak uçlarını yuvarlak törpülemelisin. 

Badem tırnaklar: Tırnaklarının yapısı uzunsa badem şeklinde törpüleyebilirsin. 

Kısa tırnak: Kısa tırnak manikürü en zor manikür stillerinden biri. Kısa yapılı tırnaklarının etlerini biraz geriye iterek tırnaklarını daha uzun gösterebilirsin. Genellikle açık renkli ojeler sürmelisin. 

Kütikülleri kes

Tırnakların çevresindeki ölü deriler kötü görünmesine neden olur. Bu yüzden kütiküllerden kurtulmak için öncelikle bir manikür suyu hazırlamalısın. Islak manikür için evde manikür suyu hazırlamak gerekiyor. Bunun için sıcak bir suyun içerisine likit el sabunundan çok az bir miktar koy ve parmaklarını sok ve tırnak etlerin yumuşayana kadar bekle. İstersen içine limon suyu veya badem yağı gibi besleyici yağlar dökebilirsin. Kuru manikür için ellerini ıslatmana gerek yok, hızlıca bir sonraki adıma geçebilirsin.

Tırnak etlerin yumuşadıktan sonra ellerini kurula ve ahşap kütikül çubuklarıya ile tırnak etlerini geriye doğru it. Eğer bu ahşap çubuklardan yoksa, törpünün sivri kısmını da kullanabilirsin. Burada kullandığın törpünün çok sivri olmamasına ve nazik olmaya dikkat etmelisin.

Tırnak etlerini itip üzerlerine bakım yapan bir yağ sürebilirsin, ya da bir manikür pensiyle kütiküllerini kesebilirsin. Kütikülleri pensle kesmek, sürekli bir ihtiyaç haline gelecektir. Sadece itmek ise senin için pratik bir uygulama olabilir, seçenek tamamen sana kalmış!

Tırnak etlerini geriye itmeyi alışkanlık haline getirirsen çok fazla kütikül sorunuyla karşılaşmazsın. Tırnak etlerini sürekli kesmek bu etlerin uzamasına sebep olacak. Manikür yapmaya yeni başlayanlar varsa tırnak etlerini kesmek yerine geri itmelerini öneririz. Eğer gözüne batan kütiküller çok fazla duruyorsa, kütikül makası ile kesebilirsin. Bu aşamada, kullandığın makasın temiz olmasına önem göstermelisin. Çok derinden değil, sadece fazla olan eti kesmelisin.

Son adım: Oje

Manikür işlemleri bittikten sonra ellerinizi kremle nemlendirin. Daha sonra isterseniz oje bazı ve oje sürebilirsiniz. 

Evde manikür yapmak başta zor olsa da alıştıkça kuaföre gitmenize gerek kalmayacak. Hem kuaför masrafından kurtulmuş olacaksınız hem de kuaförde ortak kullanılan manikür aletlerinin size hastalık bulaştırma riskini almamış olacaksınız. 

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