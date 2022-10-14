Oğuzhan Koç'un bıyıklı yeni imajı olay olmuştu! Sırrı çözüldü, bakın neden yapmış!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser veren Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyıkları olay olmuştu. Sahneye yeni imajı ile çıkan ünlü şarkıcının bıyıklı halleri sosyal medyayı sallarken, sosyal medya kullanıcıları 'Demet görse tanıyamaz bu ne?" gibi yorumlarda bulunmuştu. O bıyıkların sırrı ortaya çıktı ve bakın Oğuzhan Koç neden bıyık bırakmış...

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28 Ağustos'ta güzel oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da konser vermişti. Dillere pelesenk olan şarkıylarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan 37 yaşındaki şarkıcının da yeni bıyıklı imajı sosyal medyaya damga vurmuştu. Neden böyle birşey yaptığı merak konusu olan Koç'un bıyıklarının sırrı ise ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç, Freddie Mercury'e benzetildi

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle ve seslendirdiği dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daki konserine yeni imajı ile çıkmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan 37 yaşındaki şarkıcının bıyıklı halleri, 45 yaşında hayata veda eden efsane müzisyen, şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş dünyaca ünlü Queen grubunun solisti Freddie Mercury'e benzetilmişti.

'Demet görse tanıyamaz bu ne?"

Oğuzhan Koç'un yeni imajını gören hayranları ise gözlerine inanamamış ve twitter'da birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Demet görse tanıyamaz bu ne?", "Bu bildiğin Mustafa Keser", Oğuzhan Bozkurt", "Sizden de bir tarih dizisi alırız artık", "Ne yaptın kendine" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü

Yeni imajı ile sosyal medyayı sallayan ve en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç‘un neden bıyık bıraktığı merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcının bıraktığı bıyıklarının bir imaj çalışması olmadığı ortaya çıkarken, bir dijital platformdaki yeni sinema filmi projesinde canlandıracağı karakter için bu değişikliğe gittiği ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, babası ise Bahattin Koç'tur. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı.

Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı. 8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi aldı ve 16 yaşına kadar devam etti.

2007 yılında BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında ise Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Söz yazarlığı yapan Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. Ayrıca Gülben Ergen'in "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna Star TV'de başladı. Programı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinde "3 Adam" adıyla TV8'de yayın hayatına devam etti.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile 8 sene birliktelik yaşamış çift 2015 yılında anlaşamayarak ayrılmıştır. 28 Ağustos 2022'de güzel oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine girmiştir.

Ödülleri :

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, 'En İyi Film Müziği' ödülü "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmi ile

Albümü :

2013 - Ben Hala Rüyada

Filmleri :

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)