En kısa görev yapan isim oldu! İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng görevinden alındı
İngiliz basını, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığını duyurdu. Kwarteng 38 gün görevde kaldı.Abone ol
İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirildi.
Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı.
38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" oldu.
Kwarteng'in yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı.
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