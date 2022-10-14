Avrupa Konseyi Rusya'yı 'terörist rejim' ilan etti! AK Parti ve İYİ Parti 'evet' oyu kullandı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya’ya karşı bugüne kadar yapılan en sert uluslararası kınamayı yayınladı ve Rusya devletini “terörist rejim” ilan etti. AK Parti ve İYİ Partili vekiller dahil 99 parlamenter onayladı, sadece CHP’li Ünal Çeviköz çekimser oy kullandı.

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) dün (13 Ekim) çok önemli bir karara imza attı ve Rusya’yı “terörist rejim” ilan eden ilk uluslararası kurum oldu. AKPM kararında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınadı, Ukrayna ile dayanışma çağrısı yaptı ve Rusya’nın Doğu Ukrayna’daki dört bölgeyi referandum sonucu ilhak etmesinin meşru olmadığını söyledi.

Sadece CHP'li Çeviköz 'çekimser' kaldı

Oylamaya katılan 100 parlamenterden 99’u karar lehine oy verirken, sadece CHP’li emekli büyükelçi Ünal Çeviköz çekimser oy kullandı. AK Partili Mehdi Eker, Emine Nur Günay, Sena Nur Çelik ve İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı ise Rusya’ya “terörist rejim” diyen kararı destekledi ve olumlu oy kullandı.

Bakın kendini nasıl savundu?

Ünal Çeviköz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oy tercihini şöyle açıkladı: “Çok kafa karıştırıcı bir rapordu. Değişikliklerin hiçbiri önümüze uygun şekilde konmadı. Birçok son dakika sözlü düzeltmesi kafa karışıklığımı daha da artırdı. Kesinlikle Ukrayna’yı destekliyorum ve Rus saldırganlığını kınıyorum. Hayır oyu vermedim, tepkim karışıklığa oldu.”