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Fasülye turşusu nasıl yapılır daha önce yaptıklarınızı unutun!

Fasülye turşusu nasıl yapılır daha önce yaptıklarınızı unutun!

Eğer turşu seven biriyseniz fasülye turşusu da hiç kuşkusuz hayır diyemediğiniz bir lezzettir. Taze fasülyelerden yapılan fasülye turşusu karşı koyulmaz bir tat. Karadeniz yöresinin lezzetli fasulye turşusu, size kış ayları boyunca mevsim fasulyelerinin lezzetini sunacak. İşte fasülye turşusu tarifi...

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Kışa girmeden soslar ve turşular hemen her evde hazırlanmaya başlıyor. Siz de evde kendi turşusunu kendisi yapmayı tercih edenlerdenseniz bu tarifimiz size göre. Özellikle Karadeniz'de çok sevilen fasülye turşusunun lezzetine mest olacaksınız. Evde fasülye turşusunun yapımı inanamayacağınız kadar basit. İşte evde fasülye turşusu yapımı...

Fasülye turşusu malzemeleri

1 kilogram taze fasulye
1 çay bardağı sirke
5 su bardağı su
4 diş sarımsak
Kaya tuzu

Fasülye turşusu nasıl yapılır?

Fasulyelerin sap ve kenar kısımlarını temizleyin.

Daha sonra ikiye bölün ve 15 dakika kadar haşlayın. Haşlarken çok yumuşamamasına dikkat edin.

Kaynar suya tuzu ekleyip karıştırın. Soğuduktan sonra sirkeyi de ilave edin.

Fasulyeler süzüp cam bir kavanozun yarısına kadar doldurun.

Orta kısma sarımsakları ekleyin ve üzerini tekrar taze fasulyeleri koyun.

Sirkeli ve tuzlu suyu kavanoza dökün ve ağzını sıkıca kapatın.

Kavanozu güneş görmeyen ve kuru bir yerde 20 gün boyunca muhafaza edin.

20 günün sonunda turşunuz hazır, afiyet olsun...

Fasülyenin faydaları neler?

Fasulye taze ve kuru olarak yenebilen çok yararlı bir besindir. Enerji veren yapısıyla vücudu güçlendiren taze fasulye, beden ve zihin yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut gelişimini destekleyen ve kemikleri güçlendiren fasulye, romatizma ve siyatik ağrılara iyi gelmektedir. Böbrekleri güçlendirerek böbrek kumu ve taşlarını dökmeye yardım ettiği konusunda araştırmalar yapılmıştır. Kandaki şeker miktarını düşürme özelliğiyle de şeker hastalarına önerilen bir sebzedir.

Taze fasulyenin yaşlanma etkilerine karşı koyabilen yapısıyla vücudu onarma ve yenileme özelliği bulunmaktadır. Ayrıca vücudu güçlendirmekte, pankreas bezinin doğru çalışmasına ve kalp ritminin düzenli olmasına yardımcı olmaktadır.

Taze fasulye kalp sağlığı için de önerilmektedir. Karaciğer yetmezliği yaşayanlar için faydalıdır. Zehirlenme olayı yaşayanlar hemen taze fasulye yemeği yerlerse iyileşme süreçleri hızlanır. Çünkü taze fasulye toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir. Kalp ritmini ve kan basıncını kontrol eden potasyum mineralini içeren taze fasulye oldukça faydalıdır.

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