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Yunanistan'da skandal! 12 yaşındaki kıza tecavüz etti internetten pazarlığa oturdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'da skandal! 12 yaşındaki kıza tecavüz etti internetten pazarlığa oturdu

YUNANİSTAN'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığına ilişkin skandal ülkede gündeme oturdu. 53 yaşında olduğu öğrenilen zanlı, tecavüz ettiği kız çocuğuna istismar etmek isteyen kişilerle internetten pazarlık yapmakla da suçlanıyor.

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Yunanistan Emniyet Müdürlüğü, kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki zanlının fotoğraflarını paylaştı.

Zanlının, evi ve iş yerindeki araştırmada, 2 silah, 572 fişek, 21 bıçak ve bir süngü ele geçirildi. Polisin elde ettiği bulgular ve çocuğun ifadesi doğrultusunda, 42 yaşındaki bir diğer zanlının daha istismar suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Kız çocuğunun annesinin de kızının istismar edilmesinde rol oynamak suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Siyasiler ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğraflar dikkati çekti

Zanlının sosyal medyada siyasiler, emniyet mensupları ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşması dikkati çekti. Fotoğraflarla kamuoyunda iyi bir imaj çizmeyi amaçlayan şüphelinin, böylece siyasiler ve kiliseyle yakın ilişki kurmaya çabaladığı yorumu yapıldı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yunanistan Komunist Partisi (KKE) suçla bağlantılı herkesin kimlik bilgilerinin açıklanmasını istedi.

Zanlının olayın ardından işten çıkarılan ve muhabir olan oğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babasına yönelik suçlamalardan kendisi ve ailesinin sorumlu tutulmamasını istedi.

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