Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 'Bizim gidişimiz birilerininkine benzemez'

İSTANBUL Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatiyle ilgili ilk açıklamalar geldi.

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Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatiyle ilgili ilk açıklamalar geldi. Kazakistan ziyaretinden yeni döndüğünü, G-20 Zirvesi'ne gideceğini hatırlatıp "Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez" diyen Erdoğan, "Bay Kemal sen ancak turist seyahat yaparsın" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Dün akşam Kazakistan'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Ardından inşallah G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez.

- Milletimizin özellikle, millet bahçeleri yatırımlarını özellikle AK Parti iktidarıyla tanıdıklarını ifade etmek isterim.

- Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı yatırımlarımızla donattığımız gibi, kanlarımızla da sulamamızı bildiğimizin en son örneği 15 Temmuz'dur.

- Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul, tüm dünyanın gözde şehridir. Onun için İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnun'da pek çok açılışı gerçekleştirdik.

- Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde önemli adımlar attık. Şimdi yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar milyonlarlaca konutu kazandırmış bir iktidar olarak, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.

Sen ancak turistik seyahat yaparsın

- Bu CHP, bu Bay Kemal. Bay Kemal sen ancak turist seyahat yaparsın. 12 tane belediyen var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın onu söyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurdum. Süratle tarihte görülmemiş konutları yaptık.

- SSK'nın başındayken, çocuğunu torununu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun.

- Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle inceliyor, ve tamamlıyoruz. Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren attığımız demokratik adımlarla işte bu makus talihi değiştirdik.

Bu CHP, çöp, çukur çamur demektir

- Türkiye yüzyılı ile bu yatırımları taçlandırıyoruz. İnsanlarımızın ülkesinin gücünü görme hayali vardı. Bunu da sağladık. Türkiye'nin geçmişteki tüm sorunlarını sıkıntılarını giderdik.

- Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız da ortada. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Bu CHP, çöp, çukur çamur. 94'te İstanbul'a geldiğimizde böyleydi. Bu sıkıntıları aştık.

- Gelin 2023'te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum.