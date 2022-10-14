Türkiye ve 4 ülke için korkunç senaryo! Araştırma sonuçları açıklandı!

ALMANYA'da Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülkenin önümüzdeki senelerde karşılaşabileceği iklim krizi ve bunların sonuçlarıyla ilgili korkutan bir araştırma yapıldı. İşte araştırmanın sonucu ve karşılaşmamız muhtemel olan korkunç olaylar...

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Dünya nüfusunun artması ve hava kirliliğinin giderek daha kötü bir seviyelere ulaşmasıyla beraber farklı krizler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Almanya'da yapılan bir araştırma da, bu iklim krizleri ve sonuçlarıyla alakalı korkunç verileri gözler önüne serdi.

Bilim dergisi Reviews of Geophysics'te yayınlanan Max Planck Enstitüsü adlı Almanya merkezli araştırma kurumunun son yaptığı çalışma insanlara korku salmayı başardı.

Yapılan araştırma, dünyanın belirli bölgelerinin yaşayacağı tehlikeleri gün yüzüne çıkardı.

Dergide yayımlanan araştırmanın sonucuna göre Orta Doğu ve Doğu Akdeniz, çok da uzak olmayan bir zaman sonra "İklim değişikliğinin merkezi" olacak ve bölgelerdeki sıcaklık, dünya geneline göre iki katı hızla artacak.

Aşırı yağış ve toz fırtınaları

Türkiye'de dahil olmak üzere bölgelerdeki ülkelerde aşırı yağış, aşırı sıcaklık, sıcaklığa bağlı kuraklık, toz fırtınaları gibi hava olaylarının da yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 5 derece kadar yükselmesi ve yaz mevsiminde dayanılmaz sıcaklıkların görülmesi de beklenen durumlar arasında yer alıyor.

Tarım alanları yok olabilir

Yine aynı araştırmaya göre, sıcaklıkların yükselmesi ve yağışın azalmasıyla bu bölgelerde susuzluk ve gıda kıtlığı yaşanacak. Krizler sebebiyle tüm sektörlerin ekonomisi zayıflayacak ve milyonlarca insan pek çok tehlike ile karşı karşıya kalacak. Tarım alanları ise tamamen yok olma tehlikesi altında.

Bu iklim krizinden en çok etkilenecek ülkeler ise şöyle sıralandı:

Türkiye

Yunanistan

Katar

Suriye

Suudi Arabistan

2050 yılındaki dünya hakkındaki bazı senaryolar...

Teknoloji nedeniyle özel hayatın gizliliği diye bir şey kalmayacak.

Kirlilik nedeniyle hava tabakası kalınlaşacak, göğüs hastalıkları sıklaşacak.

Alzheimer ve bunama çok fazla artacak.

Siber saldırıların artması nedeniyle maddi zararlar ortaya çıkacak.

Kasırgalar daha sık ve daha şiddetli olacak.

Gıdaya erişim zorlaşacak, milyonlarca insan açlıkla mücadele edecek.

Enerji krizi yaşanacağı için uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

Sular yükselecek, sel ve su baskınları yaşanacak.

Virüs ve mikroplar artacak, her sene milyonlarca insan hayatını kaybedecek.

Şehirlerdeki nüfus kontrolsüz bir şekilde artacak.

Dünyanın neredeyse yarısından fazlası, su kaynaklarına ulaşmakta güçlük çekecek.

Bunlar 2050 yılında dünya üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilen kötü senaryolar. Ancak bir diğer yönden bakılırsa gelecek yıllarda dünyada sadece kötü şeyler değil, aslında olumlu şeyler de yaşanacak.