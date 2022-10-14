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Putin'den flaş açıklama: Rusya bunun için Erdoğan’a minnettar

Putin'den flaş açıklama: Rusya bunun için Erdoğan’a minnettar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna konusundaki arabulucuğu ve esir takasındaki rolündeki dolayı müteşekkirim" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ile Ukrayna tarafları arasında gerçekleştirilen esir takası süreçlerinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Putin, “Rusya Federasyonu bunun için Erdoğan’a minnettar” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamarından satır başları:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna konusundaki arabuluculuğu ve esir takasındaki rolünden dolayı müteşekkirim. Kiev müzakerelere hazır olduğunda arabuluculuk gerekecek. Biden ile görüşme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

G20 zirvesine katılıp katılmamak konusunda henüz karar vermedim. Seferberlik iki hafta içinde sona erecek. Rusya'da ek seferberlik planımız yok.

Cephe hattını sadece sözleşmeli askerlerle tutmamız mümkün değildi bu nedenle seferberlik ilan ettik. Amacımız Ukrayna'yı yok etmek değil. Şu anda Ukrayna'ya büyük saldırılara ihtiyaç yok. NATO ile doğrudan çatışma küresel felaketle sonuçlanacaktır. Umarız kararları verenler bu yönde tercih yapmaz."

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