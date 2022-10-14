Ayça Ayşin Turan mini şortlu file çoraplı kombiniyle büyüledi

Son dönemin gözde oyuncularından Ayça Ayşin Turan, yer aldığı dizilerle daima adından söz ettirmeyi başarıyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan güzel oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Mini şortuyla objektif karşısına geçen Turan, hayranlarını bir kez daha mest etti.

Abone ol

Ada Masalı, Menajerimi Ara, Meryem ve Hakan: Muhafız gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmişti. Başarılı kariyeri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. File çorabıyla mini şort giyerek kamera karşısına geçen güzel ismin sosyal medyadaki son paylaşımına hayranlarının ilgisi büyüktü.

Mini şortlu kombiniyle göz doldurdu

Ünlü oyuncu Turan, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah şortu ve file çorapları ile poz veren güzel oyuncu, sosyal medyayı salladı. Turan'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Övgü dolu mesajlar

Sosyal medya kullanıcıları "Sen en güzel insansın seni ne kadar çok sevdiğimi ve ne kadar güzel olduğunu tarif edemem ah sen benim mutluluğumsun" gibi övgü dolu yorumlar yaptı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımı...

Alp Navruz'la araları bozuldu iddiası

Oyuncu Alp Navruz'la birlikte olan güzel oyuncuyla sevgilisinin kıskançlık tartışması yaşadığı öne sürülmüştü. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasının açılmasına yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un çapkınlığı sebep oldu.

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti. Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.