Bir avuç yemek bile yetiyor mide sorunlarını anında bitiriyor!

Nohutun kavrulmasıyla elde edilen leblebi, sağlık açısından oldukça faydalı bir kuruyemiş. Özellikle mide asidini almakta birebir olan beyaz leblebi mide sorunları yaşayanların aradığı doğal çare. Leblebinin tek faydası bunla da sınırlı değil. Gelin beyaz leblebinin insan sağlığına olan faydalarına birlikte bir bakalım...

Abone ol

Leblebinin tarihi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulmasıyla başlıyor. Sofralarda en fazla tüketilen kuruyemişlerden biri haline zamanla gelen beyaz leblebi, tam bir doğal şifa kaynağı. İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlık açısından pek çok faydası bulunan beyaz leblebiye Ege Bölgesi'nde sakız leblebisi de deniyor. Başta mide hastalıkları olmak üzere, kilo vermeye, cilt sorunlarını gidermeye ve diş sağlığına çok iyi geliyor. İşte beyaz leblebinin mucizevi faydaları...

Beyaz leblebinin faydaları neler?

- Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi içerdiği lif maddesi sayesinde uzun süre tokluk verirken, kısa sürede de kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği az yağ nedeniyle bölgesel kilo almayı da önler.

- İçerdiği antioksidan sayesinde vücudu kısa sürede temizleyerek yenilenmesini destekler. Ayrıca içerdiği yağlar cilt hücrelerinin kısa sürede yenilenmesini sağlayarak kırışıklık gibi cilt sorunlarının yaşanmamasını sağlar.

- Lif madde sayesinde hem kilo vermede yardımcı olur hem de kolesterol seviyesini dengede tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır. Özellikle damar daralmasını önler.

- 5 adet limon suyunu 2,5 litre su ile karıştırıp 1 çay bardağı beyaz leblebi 3 gün boyunca düzenli tüketildiğinde kısa süre de kilo vermeye yardımcı olur.

- A vitamini sayesinde göz sağlığını da korur.

- Sodyum maddesi kandaki basıncı dengeler. Leblebi de sodyum bakımından etkili bir besindir. Bu sayede yüksek tansiyon gibi ciddi durumlar önlenmiş olur.

- Vücudun günlük protein miktarını karşılamak için günde bir tabak kırmızı et tüketilmesi gerekir. Ancak et tüketmeyenler günde bir kase beyaz leblebi tüketerek kırmızı etin karşılayacağı proteini karşılar.

- Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için gerekli bir maddedir. Beyaz leblebi içerdiği bu madde sayesinde kemik sisteminin gelişimini katkı sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve hamilelerin tüketmesi gerekir. Aynı zamanda anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.