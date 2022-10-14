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Euroleague açıkladı! Monaco - Anadolu Efes maçında hakem hatası

Euroleague açıkladı! Monaco - Anadolu Efes maçında hakem hatası

Euroleague yönetimi, Monaco-Anadolu Efes maçının sonunda yaşanan pozisyonda hakemlerin hatalı karar verdiğini açıkladı.

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Euroleague, Monaco-Anadolu Efes maçının normal süresindeki son pozisyonda Vasilije Micic'e faul yapıldığını, Micic'in 3 atış kullanması gerektiğini ve hakemlerin yanlış karar verdiğini açıkladı.

"John Brown'a şutu bozduğu için faul çalınması, Micic'in 3 serbest atış kullanması ve maçın 5.5 saniye kaladan devam etmesi gerekiyordu."

Normal süresi 82-82 biten maçı Monaco uzatmada 95-92 kazanmıştı.

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