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"Ava gidiyorum" diyerek evden ayrıldı bir daha haber alınamadı! Kayıp kişi feci halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Ava gidiyorum" diyerek evden ayrıldı bir daha haber alınamadı! Kayıp kişi feci halde bulundu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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Evinden 26 Eylül'de "ava gidiyorum" diye ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'un (50) cesedi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, Habipler Mahallesi'nin kuzey kısmındaki ormanlık alanda bulundu.

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izi olmadığı tespit edilen Durmuş Tosun'un cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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