MasterChef Barbaros Survivor yolcusu! Bomba iddia: Değişimiyle sosyal medyayı sallamıştı!

MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan renkli kişiliği, başarılı tabaklarıyla izleyicinin beğenisini kazanan ve finale kadar çıkmayı başaran Masterchef Barbaros Yoloğlu, son günlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gece gündüz spor yapan ünlü ismin Survivor'a katılacağı iddiası ortaya atıldı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışma kadrosuna yer alan Barbaros Yoloğlu, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Başarılı tabaklarıyla Jüri üyelerinini ve izleyicinin beğenisini kazanan Yoloğlu adını finale yazdırmayı başarsa da finalde Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. Yarışma sonrası kendini spora veren ve değişimi ile sık sık gündeme gelen ünlü ismin Masterchef'ten sonra da Survivor 2023'e katılacağı iddia edildi.

Değişimi sosyal medyayı salladı

MasterChef Türkiye yarışmasına katıldığı dönemde kilolu ve uzun saçlı halleriyle hafızalara kazınan Barbaros Yoloğlu, değişimiyle sosyal medyayı sallamayı başardı. Yarışma sonrası kendisini spora veren Yoloğlu, fit bir vücuda kavuşmasının yanısıra kestirdiği uzun saçlarının yeni haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan 28 yaşındaki ünlü ismin değişimini gören takipçileri, "Daha neler amaaa", "Kral naptın sen yaaaa", "Sylvester Stelon gibi olmuşsun Barbaros abi", "Valla muhteşem bir değişim ve dönüşüm", "Haaay Maşallah" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Barbaros Yoloğlu'nun o çok konuşulan fotoğrafları;

"Bu hazırlık Survivor için mi?"

Son dönemde yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu, verdiği kilolar sonrası fit vücudu ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Gece gündüz demeden spor yapan ünlü isim geçtiğimiz günlerde akşam spor anlarını paylaştı.

Barbaros Yoloğlu'nun bu değişimi ve sürekli spor paylaşımını görenler ise "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapması üzerine Survivor 2023'e hazırlandığı iddiası da ortaya atıldı. Fakat MasterChef'in finalisti Barbaros Yoloğlu bu iddialar ve yorumlar karşısında suskunluğunu korumaya devam ediyor.

Barbaros Yoloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 28 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti. MasterChef Türkiye'nin 2020 kadrosunda yer alan başarılı tabaklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar çıkan Yoloğlu, Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmış ve MasterChef’i ikinci olarak tamamlamıştı.