Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: İptal edin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gidilmeyen randevular için çağrı yaptı. Bakan Koca "en az iki gün önceden iptal edin." dedi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."
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