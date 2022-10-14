18 kilo altın açıklamasıyla gündem olan Kobra Murat isyan etti: Halkın içine karıştığımda...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 18 kilo altın, 18 tane ev ve 4 tane yazlığı olduğunu söyleyen Kobra Murat, yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldı ve bu açıklama sonrası telefonlarınız susmadığını, ayrıca halkın içine karışınca herkesin şaşırdığını belirtti.

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Roman müziğinin ünlü ismi Kobra Murat lakabıyla tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube platformundaki programa katılmıştı. Burada yaptığı açıklamada, mal varlığından bahseden Kobra Murat, uzun süre gündemdeki yerini almıştı.

Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın, sorduğu "Murat Bey 'artık çalışmayacağım' dediniz. Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?" sorusuna şu cevabı vermişti:

Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar. Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı.

Kazancını altına ve gayrimenkule yatırıyor

Kobra Murat son olarak Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olarak katıldı. Kobra Murat, merak edilen malvarlığına açıklık getirdi. Yoğun bir iş temposu olduğunu belirten Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını açıkladı.

"18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık"

Devamlı olarak altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını dile getiren Divandiler, şu şekilde açıklama yaptı:

Trilyonluk insanım ben. İki tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'Artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp, üç saat uyuyarak.

“Cimri biriyim”

Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını dile getiren Kobra Murat, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" şeklinde konuştu.

"Çocukluktan beri altın alıyorum"

Bugün TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programının canlı yayınına konuk olarak katılan Kobra Murat, samimi sözler sarfetti. Şarkıcı, "Çocukluktan beri altın alıyorum. Şu ana kadar belki 18 kilo olmuştur. Birikince çoluğuma çocuğuma ev alıyorum. Annem çok tutumluydu benim. Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi" ifadelerini kullandı.

"İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden"

"Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım" şeklinde konuşan Kobra Murat, yaptığı açıklamaları şu şekilde sürdürdü:

Kızımın üstündekiler gerçek altın. İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun öyle düşün.

"Telefonum susmuyor"

Programda söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat gerçek mal varlığını ise şöyle açıkladı: