Vahide Perçin kızıyla aynı dizide oynuyormuş meğer! Kızını görünce çok şaşıracaksınız...

Atv'nin yeni sezon dizilerinden Aldatmak'ın başrol oyuncusu Vahide Perçin'in hiç görünmeyen kızı da oyuncu çıktı. Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin kızıyla aynı dizide oynuyor. Vahide Perçin'in kızını aynı dizide görenler çok şaşırdı.

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Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de Bir Zamanlar Çukurova'da birlikte rol almışlardı. Genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı.

Kızı da kendi gibi oyunculuğu seçti

ATV'nin yeni sezon dizisi olan Aldatmak'ın başrol oyuncusu Vahide Perçin, yine oyunculuğuyla seyirciden büyük beğeni topladı. Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce Bir Zamanlar Çukurova'da birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

''Hem ustam hem annem''

Alize Gördüm daha önce verdiği bir röportajda aynı dizide yer aldığı annesi Vahide Gördüm ile ilgili "Düşünsenize hem ustanız hem anneniz Sorumluluklarım var ona karşı. Her bölümde belli eleştirileri oluyor, bunları dikkate alıp hayata geçirmem lazım mesela" demişti.

Genç oyuncu oynadığı her bölümün onun için sınav olduğunu, anne ve babasının ona hocalık yaptıklarını söyledi.

Alize Gördüm kimdir?

Alize gördüm, 19 nisan 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk televizyonlarının ünlü oyuncuları Vahide Perçin ve Altan Gördüm’ün kızıdır. Sanatçı bir aileden yetişen ve kısa bir zaman dilimi içerisinde ailesinin de desteği ile birlikte tiyatro alanında çeşitli girişimler yapma yoluna giden Alize Gördüm, başarılı bir eğitim hayatı geçirmiştir.

Alize Gördüm, mezun olduktan sonra 2012 yılı itibari ile Veda dizisi kadrosuna girmiştir. Dizide bölümlük oyuncu rollerinde yer alan Alize Gördüm, bu ilk profesyonel deneyiminde Mehmet Aslantuğ, Fahriye Evcen, Meral Üner gibi isimler ile birlikte rol almıştır.

Oyunculuk yetenekleri ve güzelliği ile zaman içerisinde dikkatleri çekmeyi başaran Alize Gördüm, 2013 yılında ülkemizin en büyük dizi projelerinden birisi olan Muhteşem Yüzyıl kadrosunda yer almaya başlamış ve Nergizşah karakterine hayat vermiştir. Bu rolü ile çok daha fazla ön plana çıkmıştır.

Dizi, büyük bir yapım olarak aylarda reyting lideri olarak devam etmiştir ve başrollerinde annesi Vahide Perçin, Halit Ergenç, Mehmet Günsur, Okan Yalabık, Burak Özçivit gibi isimler yer almıştır. Adından yine söz ettirmiştir.

Zaman içerisinde gençlik dizilerinin başlaması ile birlikte 2015 yılında Kalbim Ege’de kaldı dizisi kadrosunda yer almaya başlamıştır. Dizide Alper Saldıran, Oya Unusta, Eren Hacısalihoğlu gibi isimler ile birlikte rol almıştır.

Annem dizisi ile birlikte annesi Vahide Perçin ile birlikte Muhteşem Yüzyıl projesinin ardından yeniden birlikte oynama şansına erişmiştir. Dizi reyting rekorları kırarak kısa bir zaman dilimi ülkemizin en çok izlenen projelerinden birisi olmuştur.

Dizide aynı zamanda Cansu Dere, Beren Gökyıldız ve Gonca Vuslateri gibi isimlerde yer almıştır.