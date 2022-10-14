Türkiye'nin doğalgaz merkezi planı, Fransa'yı rahatsız etti

Paris yönetimi, Putin'in önerisine karşı çıktı. Yapılan açıklamada, "Rus enerji kaynaklarını azaltmak istiyoruz. Planın bizim için anlamı yok" denildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğalgaz aktarma merkezi kurabileceklerini söyledi.

Putin, Kuzey Akım boru hattı üzerinden kaybedilen hacmin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini belirterek, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor." dedi.

Erdoğan: En önemli yer Trakya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'dan gelen teklif üzerine, "En uygun yer neresiyse orada inşallah kurmuş olacağız. Trakya, en önemli yer olarak görülüyor." açıklamasında bulundu.

Ankara ve Moskova, enerji alanında kritik bir hamlede bulunmaya hazırlanırken, bu durum Fransa'da rahatsızlığa neden oldu.

Fransa'da gaz merkezi rahatsızlığı

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Avrupalıların Rusya'dan gelen hidrokarbonlara olan bağımlılıklarını azaltmak istedikleri kaydedildi.

Bu yüzden Putin'in Avrupa'ya gaz ihraç etmek üzere Türkiye'de kurulmasını önerdiği merkezin "bir anlamının olmadığı" savunuldu.

Elysee: Yeni altyapı oluşturmamızın anlamı yok

Elysee Sarayı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkilinin, "Daha fazla Rus gazı ithal etmemizi sağlayacak yeni bir altyapı oluşturmamızın bir anlamı yok." dediği belirtildi.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı sonrası uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan enerji kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine kıtada enerji tasarruf tedbirleri devreye alındı.