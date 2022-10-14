Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler şaşkınlık yaşadı ablasının yolundan gitti!

Serseri, Arka Sokaklar gibi yapımlarla ünlenen oyuncu Gamze Özçelik, ekranlardan ve mesleğinden uzaklaşarak muhafazakar bir yaşam sürmeye başlamıştı. Tesettüre girip kendini hayır işlerine veren eski oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'le olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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Arka Sokaklar dizisinde aşk yaşamaya başlayan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş çifti, 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları olan ikili bambaşka hayatlar seçti ve ayrıldılar. Oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzaklaşan Gamze Özçelik tesettüre girmişti. Özçelik'in kardeşi Meltem de ablasının yolundan giderek önce oyunculuk yapmayı tercih etti ardından tesettüre girerek ekranlardan uzaklaştı.

Annesine benzetiliyor

Oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, annesine olan benzerliğini dile getiriyor.

Kardeşiyle benzerliği dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi.

32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.

Gamze Özçelik kimdir?

Gamze Özçelik (d. 26 Ağustos 1982, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.