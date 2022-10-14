Türkiye'yi terk etmişti: Simit fiyatını duyunca şoke olmuş! Oryantal Tanyeli'den bomba itiraflar!

Bir döneme dans şovlarıyladamga vuran ünlü oryantal Tanyeli uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Türkiye'den ayrılarak Avustralya'ya yerleşen ünlü oryantal 99 kiloyu görünce Türkiye'ye gelerek mide küçültme ameliyatı olmuş ve eski formunu yakalamayı başarmıştı. Son hali ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tanyeli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı.

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Türkiye'den ayrılarak Avustralya'ya yerleşen Oryantal Tanyeli olarak bilinen Öznur Kral, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programında ortaya çıktı. Uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim 99 kilo olmasının ardından Türkiye'ye gelerek mide küçültme ameliyat olmuştu. 29 kilo vererek kısa sürede eski formuna kavuşan Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katılan 51 yaşındaki oryantal samimi itiraflarda bulunurken, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye'ye geldik bıçak altına yattı

Oryantal Tanyeli Tanyeli şöhretinin doruğundayken 2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturmuş, evlendikten sonra uzun süredir eşiyle birlikte Avustralya'da hayatını sessiz sedasız sürdürüyordu. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Tanyeli, Üsküdar'da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmış ve mide küçültme ameliyatı ile 99 kilodan, 29 kilo vererek 70 kiloya düşmüştü. Kısa sürede hem eski sağlığına hem de eski formunu yakalayan güzel isim son hali ile sosyal medyayı sallamayı başarmıştı.

"En zorunu kolay atlattık"

Eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Tanyeli, sağlık durumu ile ilgili hayranlarına da bilgi vermeyi ihmal etmemişti. Ünlü oryantal yaptığı paylaşımının altında, "Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için" ifadelerini kullanmıştı.

Oryantal Tanyeli'den bomba itiraflar

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" dedi. Armağan Çağlayan, Tanyeli'ye neden Türkiye'yi terk ettiğini sordu. Çocuğu doğduğunda 14 yaşında olduğunu söyleyen Tanyeli, çocukları için yurt dışına taşındığını ifade etti.

"2 oğlumu buna dahil etmek istemedim"

Çocukları için yurt dışına taşındığını söyleyen Tanyeli açıklamasında "Çocuklarımın yurt dışında Tanyeli'nin adı altında değil kendi hayatlarını yaşasınlar diye gittim. Eğitimleri orada ve burada yaptığım mesleğin eksisi de oluyordu. 2 oğlumu buna dahil etmek istemedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca ünlü isim 14 yaşında hamile kaldığını ve paraya mecbur kaldığı için oryantal olduğunu da itiraf etti.

"Bir ayağım artık Türkiye'de"

Programda neden Avustralya'ya yerleştiğini açıklayan Tanyeli, Türkiye'ye yeniden döndüğünü ve bir ayağının burada olduğunu söylerken, "Gitmek gelmek mesele. Orada sıfırsın ve çok stres. Kolay olmadı orada da büyük bir savaştan çıktım" dedi.

Simit fiyatını duyunca şoke oldu

Tanyeli açıklamasında Türkiye'yi değişmiş bulduğunu söyleyerek "Çok pahalı buldum, ev fiyatlarına filan baktım ve inanamadım. Ekonomik olarak pahalı buldum. Sonra turist çok herhalde para bırakıyorlar ülkemize. Havaalanında bir simite 45 TL denince şok geçirdim. Almadım Boğaz'da yedim sonra" dedi.

Tanyeli çocukların babalarıyla ilgili sorulara ise yanıt vermeyerek "Hiç girmeyelim o konulara" dedi.