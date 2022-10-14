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Tiryakiler üzülecek! Sigaraya yine zam geldi

Tiryakiler üzülecek! Sigaraya yine zam geldi

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından sigara fiyatlarına 2 liralık bir artış geliyor. Güncel fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

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Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında yapılan sigara zammından sonra en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı 30 TL’yi görüyordu.

Son zammın ardından sigarada bir fiyat artışı daha yaşandı.

2 TL'lik zam yolda

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

Zammın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Bu arada diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

Zamlı fiyatlar

Gelecek 2 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

- Cam... Yellow 100: 48 TL

- Wins... Slender: 30 TL

- Wins… Dark Blue/Deep Blue: 30 TL

- Wins…: 31 TL

- Wins… Xsence: 32 TL

- Cam… Slender: 29,5 TL

- Cam…: 30 TL

- L…: 29,5 TL

- Mont C…: 29,5 TL

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