Diyetteyken canı tatlı çekenlere avokado pudingi tarifi sağlıklı ve lezzetli!

Avokado puding, kakaolu pudinge alternatif daha sağlıklı bir tarif. Az malzemeli, yapılışı pratik olan sağlıklı bir tatlı arayanların imdadına koşuyor avokadolu puding. Düşük kalorili ama leziz mi leziz avokadolu pudinge doyamayacaksınız. Peki avokado puding nasıl yapılır? Avokado puding tarifi haberimizde!

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Tadı kakaolu pudingten farksız olan avokado puding, avokadoyu tüketmekte zorlananlar için harika bir lezzet. İnanılmaz faydalı bir meyve olan avokadonun en lezzetli halini oluşturan bu muzlu, avokadolu şekersiz tarife bayılacaksınız. İster diyet yapıyor olun ister yapmayın ama bu tarifi mutlaka deneyin. İçerisinde katkı maddesi, rafine şeker yok. Sadece lezzet var! Peki avokado pudingi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yanıtı...

Avokado pudingi malzemeleri

1 adet olgun avokado

2-3 yemek kaşığı kakao ya da keçiboynuzu tozu

4 adet hurma ya da 4 yemek kaşığı yaban mersini

1 adet muz

Bir tutam tarçın

1 çay kaşığı Hindistan cevizi

1 çay kaşığı vanilya

Avokado pudingi nasıl yapılır?

Öncelikle avokadonuzu ikiye bölün.

Kaşıkla içini çıkardıktan sonra mutfak robotuna koyun.

Üzerine tercihinize göre kakao ya da keçiboynuzu tozunu ilave edin.

Yine damak zevkinize göre, çekirdeklerini ayıkladığınız hurmaları ya da yabanmersinini ekleyin.

Dilerseniz 1 adet olgun muz da ekleyebilirsiniz.

Son olarak tarçın, Hindistan cevizi ve vanilyayı da ilave sonra malzemeleri robottan geçirin.

Avokadonun yağlı yapısı sayesinde ekstra bir malzeme eklemenize gerek kalmaz ve pudinginiz anında hazır olur. Afiyet olsun…

Avokadonun faydaları neler?

Avokado, diğer meyvelere kıyasla sağlıklı yağ açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir.

Avokadoda bulunan vitaminler kanser hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda içindeki fitokimyasallar, kemoterapi ilacı olan siklofosfamidin neden olduğu kromozom hasarını azaltmaktadır.

Aynı zamanda çok iyi bir Folat(folik asit) kaynağıdır. Sağlıklı bir hamilelik için önemli olan bu asit, yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur.

Yapılan çok sayıda çalışma, avokado yemenin kolestrol gibi kan hastalığı risk faktörlerini ve ayrıca trigliseritlerini iyileştirebileceğini göstermiştir. Günde yarım porsiyon avokado tüketmek, erkeklerde total kolestrolün korunmasına yardımcı olur.

Avokado gibi doymamış yağ asidi içeren besinlerin yaşa bağlı göz fonksiyon bozukluklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Lutein, katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi göz hastalıkları riskini azaltabilir. Zeaksantin ile birlikte ultraviyole ışık üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir ve loş ışıkta görüşü artırabilir.

Avokadoyu kırmızı et alternatifi olarak vegan ve vejetaryenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Kremsi kıvamından dolayı bebek maması yapılır.