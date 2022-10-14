Tam gripsavar! Bu içeceği içen hasta olmuyor atom içeceği tarifi!

Kış aylarında sokakta içmekten en çok keyif alınan içeceklerden atomu evde yapmak ister miydiniz? Taptaze meyveleri biraraya getiriyoruz, ortaya gribal enfeksiyonlardan, hastalıklardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren bir tat çıkarıyoruz. İşte fresh atom içeceğinin malzemeleri ve yapılışı...

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Meşhur sokak lezzetlerimizin yanında en az onlar kadar meşhur içeceklerimiz var. Bunlardan biri de atom içeceği. Bol vitamin ve mineral içeren bir enerji içeceği olan atom özellikle Mersin ve Alanya'da sıkça yapılıp tüketiliyor. İçeriğinde ayva, armut, elma ve havuç gibi çoğunlukla meyve bulunan atom içeceği içinizi serinletecek. İşte bağışıklığı güçlendiren atom içeceğinin yapılışı...

Atom içeceği malzemeleri

1 adet ayva

1 adet yeşil elma

1 adet armut

1 adet kivi

1 adet muz

3 adet havuç

1 adet mandalina

8-10 adet kırmızı üzüm tanesi

2 yemek kaşığı bal

1 su bardağı süt

Atom içeceği nasıl yapılır?

Atom içeceği hazırlık aşamasına başlarken öncelikle ayva, armut, elma ve havuçları yıkayın ve saplarını kesin.

Ardından meyveleri küp küp doğrayın.

Kivi ve mandalinanın kabuklarını soyun.

Ayva, armut, elma, üzüm ve havucu, katı meyve sıkacağından geçirin.

Meyve sularını blender'a alın ve üzerine dilimlenmiş muzları ekleyin.

Son olarak 2 yemek kaşığı balı ve yarım su bardağı sütü ekleyip, blenderdan geçirin ve dilerseniz içine buz kıracağıyla parçaladığınız buzları atıp servis edin.

Afiyet olsun...

Ayvanın faydaları neler?

1. Zayıflamaya Yardımcı Olur

Glisemik indeksi düşük olan ayva bu sayede kan şekerini çok hızlı yükseltmez. Bu nedenle diyabeti olan veya diyet yapan kişiler de rahatlıkla tüketebilir. Öğünlerde tercih edildiğinde lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatan bu meyve, bu sayede zayıflamaya da yardımcı olur. Diyetlerde haşlanarak ya da buharda pişirilerek de tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmek gerekir. 1 porsiyon ayva, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır.

2. Vücudu Virüslere Karşı Korur

İçeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Günlük C vitamini ihtiyacının 4'te 1’ini karşılayan ayva, bu sayede vücudu patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı korur. Gün içinde tercih edilecek 2 veya 3 porsiyon meyveden birini ayvadan yana kullanmak önerilir.

3. Saçları Uzatır

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller içeriğiyle kan dolaşımını artırarak saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Bu da saçları güçlendirir, uzamasına yardımcı olur.

4. Cildi Gençleştirir

Yüksek oranda demir, bakır ve çinko mineralleri içerir, bu sayede kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırarak dolaşımda taşınan oksijen miktarını yükseltir. Dokulara daha çok oksijen gitmesiyle daha sağlıklı ve daha genç bir cilde sahip olunur.

5. Antioksidan İçeriği Kanser Riskini Azaltır

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine veya kontrolsüz çoğalmasına neden olur, böylelikle kanser riski artar. Ayva ise, yüksek antioksidan içeriği sayesinde polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak bu riski azaltır. Bu antioksidanlar, metabolik stres ve inflamasyonu azaltmaya yardımcıdır.

6. Kansızlığa İyi Gelir

Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artar. Anemi olan kişilerin demir alımını artırmak için ayva tüketmesi önerilir.