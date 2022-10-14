Çayın yanına iyi gider havuçlu cevizli kış kurabiyesi tarifi

Kurabiyeleri özellikle çay saatinde çok severiz. Hem yapımı kısa sürdüğünden hem de minik atıştırmalık olarak tercih ederiz. Üstelik çocuklar da pek sever! Bu kez kışa çok yakışacak bu kurabiye tarifini deneyin.

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Öncelikle tarife başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç püf nokta var. Bu noktalar kurabiyeniz daha lezzetli olmanızı sağlayacak. Kullandığınız tereyağının oda ısısında olması gerekiyor. Unu dökerken kontrollü ve yavaşça ekleyin. Hamur kulak memesi kıvamında olmalıdır. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında pişirmelisiniz.

Malzemeler

2 adet havuç (rendelenmiş)

120 gram tereyağı (oda sıcaklığında, 8 yemek kaşığı)

80 gram toz şeker (7 yemek kaşığı)

50 gram esmer şeker (4 yemek kaşığı)

2 paket vanilin

1 adet yumurta

230 gram un (2 su bardağı + 1 yemek kaşığı)

1/2 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı ceviz içi (dövülmüş)

80 gram beyaz çikolata (doğranmış)

Kreması İçin:

70 gram tereyağı (oda sıcaklığında, 5 yemek kaşığı)

100 gram beyaz krem peynir

1 su bardağı pudra şekeri

Üzeri İçin:

80 gram beyaz çikolata (doğranmış)

2 yemek kaşığı ceviz içi (dövülmüş)

Yapılışı

Havuçları rendeledikten sonra ovup yumuşatın.

Bir kapta oda sıcaklığında tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı da ekleyip 30 saniye daha çırpın.

Un, karbonat, vanilin, tuz ve tarçını kaba eleyerek ekleyin ve düşük ayarda karışımı çırpın.

Son olarak rende havuçları, dövülmüş cevizi ve doğranmış beyaz çikolatayı hamura ekleyip spatulayla karıştırın.

Dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile karışımdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine beyaz çikolata parçalarını yerleştirip 190 dereceye ayarlı, ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin. Pişen kurabiyeleri oda sıcaklığında soğutun.

Kreması için; bir kasede tereyağı, beyaz krem peynir ve pudra şekerini çırpın. Sıkma poşetine alıp buzdolabında soğutun. Soğumuş olan kurabiyelerin üzerine kremayı sıkıp üzerine ceviz serpiştirin ve bir fincan sıcak kahveyle birlikte servis edin.

Bilmekte fayda var

Ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyeler yapmak için tereyağı kullanmak şart. Margarinle de yapılabilir ancak tereyağının içerdiği su oranı göz önünde bulundurulduğunda, kurabiye hamuru yapmak için en doğrusu tereyağını tercih etmek olmalı.