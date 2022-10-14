Çocuğunuz bırakın sebze yemesin! Bu çorba ile tüm vitamini kapacak

Sürekli kuru yemek tüketenler, ilerleyen süreçte farklı sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bu durumda yemeklerde içilen çorbalar sağlık için oldukça önemli olabiliyor.

Terbiyeli sebze çorbası ile hem bu eksikliğiniz giderilecek, hem de içeriğindeki sebzeler sayesinde bol miktarda vitamin alacaksınız.

Terbiyeli sebze çorbası için malzemeler:

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 adet küçük boy kapya biber

1 adet orta boy soğan

1/2 adet kabak

1 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

5,5 su bardağı su

Tuz

Terbiyesi için:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1/2 limon suyu

1 yemek kaşığı tepeleme un

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı:

Terbiyeli sebze tarifi için; ilk olarak 1 adet orta boy patates, 1 adet orta boy havuç, 1 adet küçük boy kapya biber ve yarım adet kabağı minik küpler halinde doğrayın. 1 adet orta boy soğan, 1 diş sarımsak ve 1 tutam maydanozu da ince ince dilimleyin.

Derin bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Üzerine ilk olarak ince ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip, 1 dakika kavurun. Sonrasında doğranmış havucu koyup, 2 dakika kavurun.

Ardından tencereye doğranmış patatesleri ekleyip, 2 dakika daha kavurun. En son olarak doğranmış kabağı ve kapya biberi de ekleyip, 1 dakika daha kavurun. Kavurduğunuz sebzelerin üzerine 5 buçuk su bardağı sıcak su ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Diğer yanda çorbanın terbiyesi için; çukur bir kaba 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı tepeleme un koyup, iyice çırpın. Ardından kaynayan çorba suyundan bir kepçe kadar alın. Terbiyenin içine koyup, iyice karıştırarak, terbiyenin ılımasını sağlayın.

Hazırladığınız terbiyeyi çorbanın içine azar azar döküp, bir yandan da hızlı bir şekilde karıştırın. Sonrasında kaynamaya bırakın.

Terbiyeli sebze çorbası kaynadıktan sonra içine damak tadınıza göre tuz ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ilave edin. Çorbayı iyice karıştırın.

Hazırladığınız terbiyeli sebze çorbasını sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.

Terbiyeli sebze çorbası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 5 kişilik terbiyeli sebze çorbası için geçerlidir.