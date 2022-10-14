Bu burçlara bir şey anlatırken kağıda yazıp verin! Tam bir balık hafızalılar...

Bazı burçlar zekalarıyla, bazıları duygusallıklar yönleri ile bilinir. Ancak bazı burçlar vardır ki, unutkanlıkları ile herkese saç baş yolduruyor. İşte balık hafızalı diye tanımlanan burçlar...

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Astrolojiye ilgi duyanlar hemen hemen her burcun kişisel özelliklerini ezbere bilirler. Bu nedenle kuracağı ilişkilerde karşısındakilerin burçlarını oldukça önemserler.

En unutkan olandan başlayan bu listedeki burçları görmek sizi pek fazla şaşırmayabilir. Çünkü esasında sizi önemsemediğini düşündüğünüz ya da dikkatini vermediğinden yakındığınız kişilerin burçlarını bu listede görebilirsiniz.

Balık

Unutkan burçlar listesinin başında Balık burcu yer alır. Bu rüyaya benzer şekilde simgesi su olan Balıklar, dalgın davranışlara yabancı değildir. Kendileri için en mühim şeyleri, bilhassa de sevdikleriyle alakalı detayları hatırlamakta çok iyidirler. Bununla birlikte, daha sıradan detaylar söz konusu olduğunda, örnek olarak doktor randevularının saat kaçta olduğu hatırlamak veya bir aramaya geri dönmek gibi, Balık, bu tip bilgilerin aklından çıkmasına izin verme eğilimindedir.

Netice olarak, Balık burçları zamanlarının çoğunu kendi kafalarının içerisine geçirip geleceği hayal ederler. Bu kişilik yapısı da daha fazla düşünmelerini ve hafızalarından tutmalarını imkansız duruma getirir.

İkizler

İkizler burcu, hızlı zihinleri ve ondan da hızlı olan çeneleriyle bilinir. Bu konuşkan burç sosyalleşmeyi sever ve yeni kişilerle tanışma mevzusunda yakından ilgilidir. Bu kadar çok detayı aynı anda işleme yetenekleri onları inanılmaz derecede zeki yapar, fakat dikkatli olmazlarsa kendilerini aşırı bilgi yükü ile uğraşırken bulabilirler.

Bu, İkizler burcunun dikkatini ne tarafa yönelteceğine dair yanılgıya düşmesine sebep olabilir fakat kötü bir hafızası olduğu anlamına gelmez. Akılları her zaman maksimum hızda çalışır, bu da kesinlikle unutkan oldukları anlamına gelir. İkizler arkadaşınız bir konuşmanın bazı küçük detaylarını hatırlayamıyorsa şaşırmayın, bu olağan bir durumdur.

Koç

Koç, bir konuşmadaki detaylar söz konusu olduğunda nadiren unutkandır. Fakat, bu hırslı burç her zaman yapabileceğinden fazlasını yapmak için kendini zorlar. Koç burçlarının yaşamında aynı anda çok fazla şey olur ve her zaman çok fazla sorumluluk yüklenirler. Bir arkadaşlarıyla yaptıkları planı unutmaları ya da olmaya söz verdikleri bir yere gelmemeleri alışılmadık şeyler değildir.

Bunun ötesinde, Koç burçlar her zaman en dikkatli hallderinde değildir çünkü aynı anda akıllarını meşgul eden çok fazla şey vardır. Büyük resmi hatırlamaya eğilimlidirler, fakat daha ince detayları hatırlayamazlar. Bu umursamadıklarından değil sadece şu an bir iş yaparken bile bir sonraki işlerini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır.

Terazi

Teraziler adil ve dengeli sakin olmayı severler. Bu da unutkan olmalarındaki ana sebeptir.. Terazi, yaşamın ince detaylarına odaklanmak veya küçük şeyleri hatırlamanın stresini yaşamak yerine, anı kucaklamayı ve daha sonra endişelenmeyi tercih eder. Ve kendilerini çok fazla zorlamayı ya da başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi sevmedikleri için, bu dışardan kayıtsızlık olarak da algılanabilir.

Terazilerin akışa bağlı tutumu, onları gerçekte olduğundan daha dikkatsiz gösterebilir. Son teslim tarihlerini veya en çok önemsedikleri kişilerle alakalı detayları hatırlamak söz konusu olduğunda, terazi kısmen başarılıdır. Fakat iş sıkıcı bilgileri hatırlamaya geldiğinde veya sadece bir şeyi nereye koyduklarını hatırlamaya çalıştıklarında, bilhassa unutkan olabilirler.