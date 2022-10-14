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Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Göz gözü görmedi

Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Göz gözü görmedi

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanılan patlamadan kurtulan bir işçi, olayı "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım" diyerek anlattı.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında bir patlama meydana geldi.

300 metre derinlikte yaşanılan patlama sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, maden ocağından kendi imkanlarıyla çıkan bir işçiyle konuştu.

"Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi"

Vali Arslan, işçiye "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek olayı sordu.

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

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