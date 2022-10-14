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Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?

Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?

ABD ziyaretinde sekiz saat ortadan kaybolduğu ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde götürdüğü beş gazeteciye verdiği demeçte 'sekiz saate' ilişkin açıklamada bulundu.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD ziyaretinde sekiz saat ortadan kaybolduğu ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamasını eleştirdi. "Bindik arabaya New York'a Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binaya gittik" diyen Kılıçdaroğlu'na Gazeteci Cüneyt Özdemir'den cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'çok komik' olduğunu ifade eden Özdemir, "Düşünsene yanında beş tane gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun. Yani zaten sen götürmüşsün partinin parasıyla. Neden saklıyorsunuz ki, bu gizem ne?" ifadelerini kullandı.

"Niye beş gazeteciyle sohbet etmiş?"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendiren Özdemir, CHP liderinin sadece beraberinde götürdüğü beş gazeteciye demeç vermesine ilişkin şunları söyledi:

"Niye beş gazeteciyle sohbet etmiş mesela orada Amerika'da olan Razi Canikligil'i çağırmamış Habertürk'ün temsilcisini çağırmamış bilmiyorum. Sadece beş gazeteciye demeç vermiş."

"Neden saklıyorsunuz bu gizem ne?"

Kılıçdaroğlu'nun sekiz saat ortadan kaybolmasına da değinen Özdemir, CHP liderinin konuya ilişkin beş gazeteciye yaptığı "Bindik arabaya New York'a Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binaya gittik" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Neden saklıyorsunuz ki, bu gizem ne? Beraber gazetecileri götürmüşsünüz zaten bu duyulsun istemiyor musunuz? Duyulsa ne olacak, duyulmasa ne olacak?

Düşünsene yanında beş tane gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun. Yani zaten sen götürmüşsün partinin parasıyla."

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