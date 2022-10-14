Çocuklarınız için yapıp hepsini bir oturuşta siz yiyebilirsiniz! İşte hem hafif hem lezzetli pudingli kurabiye tarifi

Oldukça fazla çeşidi olan kurabiyeler her damağa ve zevke hitap eden lezzetler arasında yer alıyor. Şekerli ve tuzlu olmak üzere kolay şekilde yapılabilen kurabiyeler, çocuklar başta olmak üzere herkes tarafından severek tüketiliyor.

İşte lezzeti ile damağınızda tat bırakacak pudingli kurabiye malzemeleri ve tarifi...

Pudingli kurabiye için malzemeler:

250 gr margarin (oda sıcaklığında)

1 paket kakaolu toz puding

1/2 Türk kahve fincanı toz şeker

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Alabildiği kadar un

Üzeri için:

Damla çikolata

Pudingli kurabiye yapılışı:

Pudingli kurabiye tarifi için; ilk olarak derin bir kap içine 250 gr oda sıcaklığındaki margarin, 1 çay bardağı sıvıyağ ve yarım Türk kahve fincanı toz şeker ekleyin. Ardından karışım içine 1 adet yumurtayı kırın. 1 paket kakaolu toz puding, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve unu azar azar ekleyip, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

Hazırlanan bu kurabiye hamurunu iki eşit parçaya ayırın. Kurabiye hamurundan birini un serptiğiniz tezgah üzerine koyun. Merdane yardımı ile çok kalın ve ince olmayacak kadar açın. Tercihinize göre olan kurabiye kalıpları ile şekiller verin.

Şekil verdiğiniz pudingli kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine düzgünce dizin. Üzerlerine damla çikolata parçacıklarını serpiştirip, daha önceden ısıtılmış 170 derece fırına verin. Aşağı yukarı 25 dakika kadar pişirin.

Pudingli kurabiyeler piştikten sonra fırından çıkartıp, oda sıcaklığında soğutun ve servise hazır hale getirin.

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