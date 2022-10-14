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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Erdoğan çalışmaları koordine edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

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