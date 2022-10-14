Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti

Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet

Bakan Koca acı haberi verdi! Can kaybımız 22'ye yükseldi

AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri anlaşmaları imzaladı

Çocuklarınız için yapıp hepsini bir oturuşta siz yiyebilirsiniz! İşte hem hafif hem lezzetli pudingli kurabiye tarifi

Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Göz gözü görmedi

Bu yöntemlerle partnerinizi kıskançlıktan deliye döndürüp peşinizden koşturabilirsiniz

Bu burçlara bir şey anlatırken kağıda yazıp verin! Tam bir balık hafızalılar...

Çocuğunuz bırakın sebze yemesin! Bu çorba ile tüm vitamini kapacak