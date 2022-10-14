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Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti

Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 3-2'lik skorla kazandı ve 3 maç sonra galip geldi.

Alanyaspor, 3 golle kazandı

Mücadelede Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ahmed Hassan, 51. dakikada Arnaud Lusamba ve 70. dakikada Idrissa Doumbia attı.

Wright'ın golleri galibiyete yetmedi

Konuk ekip Antalyaspor'un golleri ise 57. dakikada ve 87. dakikada Haji Wright'tan geldi.

Alanyaspor, 3 hafta sonra kazandı

Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Antalyaspor, 7 puanda kaldı.

Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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