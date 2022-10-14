Bakan Koca acı haberi verdi! Can kaybımız 22'ye yükseldi

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı esnada 110 işçi madende çalışıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada 22 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın nedeniyle ilgili olarak "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" diye konuştu.

Gece yarısı can kaybı 22'ye çıktı

Bakan Soylu'nun açıklamasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada can kaybının 22'ye çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.