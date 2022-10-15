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6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnce'nin şartları

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnce'nin şartları

2023 seçimleri yaklaştıkça '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Bursa gezisinde '6’lı masanın adayı olur musunuz?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etti. İnce, gazetecilerin "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusuna, “Onu bilmiyorum, ama Memleket Partisi'ni soruyorsan, Muharrem İnce olacak” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun şansının sorulmasın üzerine, “Bunu bilemiyorum. Barometre değilim” diye yanıtlayan İnce’nin konuşması sırasında ‘Buradayım’ diye bağıran bir çocuğa da “Şu anda ben konuşuyorum, öğretmenini dinle” dedi. Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yalancı anket şirketleri toplumu manipüle ediyor. Hepsini yazmışlar, bir tek Memleket Partisi yok. Sonra da diğerleri diyor 5,6. Bunlar sokak ankettir. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Yarın İstanbul'dayım. Allah'ın izni ile biz bu ipi göğüsleyeceğiz.”

İşte Muharrem İnce'nin şartları

“6’lı masanın adayı olur musunuz?” sorusuna da yanıt veren İnce, “Şartlarım var. Bir bana oy verecekler. İki sandıkta oy vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil, Cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Sandıklara sahip çıkacaklar. Seçim gecesi iftira atmayacaklar. ‘Seçim gecesi neredeydin deyip’ sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek tuvaletin önüne oturtmayacaklar. Bana yakın olan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm” dedi.

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