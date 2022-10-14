Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler var

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Abone ol

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yer altında işçiler var

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği, ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı.

Patlamanın kaynağı belli değil

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğrulurken, patlamanın kaynağının henüz belirlenemediği bilgisini verdi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.