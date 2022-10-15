BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da olaya müdahale etmek isteyen polis memuru hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da olaya müdahale etmek isteyen polis memuru hayatını kaybetti

BURSA'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı için 5 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N, eşinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki eve gitti.

Gökhan N'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi üzerine vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Eve gelen polislerden Sami Altıntaş (47), Gökhan N'nin kapıyı açmaması üzerine apartmanın ikinci katındaki balkondan, şüphelinin bulunduğu üçüncü kata tırmanmak istedi.

Tutunduğu balkon demirleri toptu

Altıntaş, tırmanırken tutunduğu üçüncü kattaki balkon demirlerinin kopması nedeniyle asfalt zemine düştü.

Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altıntaş, hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri Gökhan N. ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı son anketlerde 3 puanlık artış
MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı son anketlerde 3 puanlık artış
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Fenerbahçe Beko Maccabi'yi rahat geçti Jorge Jesus sürprizi
Fenerbahçe Beko Maccabi'yi rahat geçti Jorge Jesus sürprizi
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama! Ölü sayısı yükseldi
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama! Ölü sayısı yükseldi
6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnce'nin şartları
6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnce'nin şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti
Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Bartın Valiliği acı haberi duyurdu: 28 işçi hayatını kaybetti
Bartın Valiliği acı haberi duyurdu: 28 işçi hayatını kaybetti
Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti
AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama!
AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama!