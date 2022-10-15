BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.


Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

İlgili Haberler
Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı Sayıştay Raporu dendi 'yüksek metan gazı' iddiası! TTK'dan ilk açıklama geldi Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı Bartın'da madende patlama! Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!
Foto Galeri 3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı
Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Sayıştay Raporu dendi 'yüksek metan gazı' iddiası! TTK'dan ilk açıklama geldi
Sayıştay Raporu dendi 'yüksek metan gazı' iddiası! TTK'dan ilk açıklama geldi
Mustafa Sarıgül önerdi: Türkiye'nin 82. ili olsun
Mustafa Sarıgül önerdi: Türkiye'nin 82. ili olsun
Yiyen hangi pastaneden aldın diye soracak tam kıvamında etimek tatlısı tarifi
Yiyen hangi pastaneden aldın diye soracak tam kıvamında etimek tatlısı tarifi
Melis Sezen’in bir imzası 15 milyon TL! Reklam sözleşmesini uzattı
Melis Sezen’in bir imzası 15 milyon TL! Reklam sözleşmesini uzattı
Hangi bıçak nasıl bilenir bıçak setlerinin ömrünü uzatmak için...
Hangi bıçak nasıl bilenir bıçak setlerinin ömrünü uzatmak için...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri bakan yardımcılığı görevine getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri bakan yardımcılığı görevine getirildi
Demet Özdemir yine yaptı yapacağını! Bu cesur sahneler çok konuşulur
Demet Özdemir yine yaptı yapacağını! Bu cesur sahneler çok konuşulur
Bartın'da madende patlama! Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Bartın'da madende patlama! Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı