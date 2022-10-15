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3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!

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3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!

1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları...

3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!

Zonguldak - Armutçuk (1983)

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3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!

Amasya - Yeni Çeltik (1990)

Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.

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3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!

Amasya - Yeni Çeltik (1990)

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3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!

Zonguldak - Kozlu (1992)

3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.

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