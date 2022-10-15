3 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti... İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları!
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1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. İşte Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları...
Zonguldak - Armutçuk (1983)
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Amasya - Yeni Çeltik (1990)
Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.
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Amasya - Yeni Çeltik (1990)
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Zonguldak - Kozlu (1992)
3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.
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