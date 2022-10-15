Melis Sezen’in bir imzası 15 milyon TL! Reklam sözleşmesini uzattı

Melis Sezen Barış Arduç ile birlikte bir GSM operatörünün reklam yüzü olmuştu. Melis Sezen’in reklam yüzü olduğu markayla sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıkları oraya çıktı. Sezen, reklamdan 15 milyon lira kazanacak.

Abone ol

Melis Sezen son dönemde adından en çok bahsettiren isimlerden. 47. Altın Kelebek Ödül Töreninde ‘Yükselen Yıldız’ ödülünü alan Sezen ‘’Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an’’ sözleriyle gündeme gelmişti. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle oyunculuğunu ispatlamıştı. Güzel oyuncu Barış Arduç ile birlikte bir GSM operatörünün reklam yüzü olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu GSM operatörüyle olan reklam sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Sezen bu reklamdan 15 milyon tl kazanacak.

Ödül töreninde yaptığı konuşmayla ilgiyle konuşan Sezen, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı açıklama ile magazin gündemine ve sosyal medyaya bomba gibi düşen Melis Sezen, ilk kez konuştu. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, "herkes çok güzel konuşuyordu. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim. Çıktım; sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey demiştim. " ifadelerini kullandı.

‘’Kendimi keşfetmeye çalışıyorum’’

Melis Sezen InStlye dergisine röportaj vermişti. 25 yaşındaki oyuncu içsel yolculuğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Kendin olma cesaretini göstermeye başladığın zaman özgürleşirsin. Ben de kendimi daha çok keşfetmeye çalışıyorum, derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim yeni bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğümüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendimizi unutabiliyoruz çünkü."

‘’Türü ne olursa olsun dans etmeyi çok seviyorum. İyisi kötüsü yok bunun, ruhuyla dans eden her insan ışıldar. Salsanın enerjisine bayılıyorum. Ama tangoyla başka bir kadın oluyorum. Aşk acayip bir şey. Tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırınca fışkırıyor, ne yapayım!"

Eski sevgilisine geri döndü

Sadakatsiz dizisindeki rolünden sonra şöhreti artan Sezen, üniversiteden arkadaşı Mehmet Uygun ile aşk yaşamıştı. Çift Etiler’de görüntülenmiş ama kısa süre sonra ayrılmışlardı. Gelen haberlere göre Sezen, eski sevgilisine geri döndü.

15 milyona evet dedi

25 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen son olarak ‘Sadakatsiz’ dizisinde oynamıştı. Bu diziyle birlikte şöhreti artan Sezen, bir GSM operatörünün reklam yüzü olmuştu. Markayla reklam sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Sezen, 15 milyon TL kazanacak.