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Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı

Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı

BARTIN'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden 26 maden işçisinin isimlerini paylaştı.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.

Öte yandan Bartın'daki maden patlamasında 28 kişi hayatını kaybederken 26 madencinin kimlikleri de belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı.

İşte Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin isimleri:

Ali Doğru

Aziz Köse

Berkay Pınarcıoğlu

Emrah Kaval

Enes Aydın

Ercan Akdeniz

Fikret Kansız

Gökhan Mercan

Murat Ergin

Rahman Özçelik

Ramazan Özer

Selçuk Ayvaz

Serkan Nakaş

Şuayip Okul

Yener Saygın

Mehmet Kara

Rasim Bulut

Sabri Akdere

Murat Öztan

Serhat Kahraman

Suat Demirkıran

Yasin Çelik

Gürdal Serenli

Orhan Altun

Emrah Kaya

Rıdvan Acet

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