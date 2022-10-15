Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı

BARTIN'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden 26 maden işçisinin isimlerini paylaştı.Abone ol
Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken acı haberler de gelmeye devam ediyor.
Öte yandan Bartın'daki maden patlamasında 28 kişi hayatını kaybederken 26 madencinin kimlikleri de belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı.
İşte Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin isimleri:
Ali Doğru
Aziz Köse
Berkay Pınarcıoğlu
Emrah Kaval
Enes Aydın
Ercan Akdeniz
Fikret Kansız
Gökhan Mercan
Murat Ergin
Rahman Özçelik
Ramazan Özer
Selçuk Ayvaz
Serkan Nakaş
Şuayip Okul
Yener Saygın
Mehmet Kara
Rasim Bulut
Sabri Akdere
Murat Öztan
Serhat Kahraman
Suat Demirkıran
Yasin Çelik
Gürdal Serenli
Orhan Altun
Emrah Kaya
Rıdvan Acet