Doların 40 lira olacağını söyleyen kişi suç kapsamına mı girecek? AK Partili Mahir Ünal konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi hakkında, "Dezenformasyon suçunun teşekkülü için beş şartın beşinin de olması gerekiyor. Dolar öngörüsünde bulunan ekonomist, deprem tahmini yapan bilim adamı bu suç kapsamına girmez" açıklamasını yaptı.

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"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye ilişkin sansür eleştirilerine AK Partili Mahir Ünal cevap verdi.

"Eleştirici amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Nokta"

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan AK Parti'li Ünal, “Şu kanunun içerisinde sansür niteliğinde tek bir şey gösterin" dedi. Ünal, şunları söyledi:

"TCK 218 açıktır. Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştirici amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Nokta. Dezenformasyon tek başına hakaret değildir. Dezenformasyon tek başına gerçekdışı bir bilgiyi yaymak değildir. Dezenformasyon bunların toplamını koordineli bir şekilde ortak bir amaca dönük belli bir süre içerisinde yayma işidir."

"Suç, beş unsurun beşi de varsa teşekkül edecek"

Bir bilgi ya da haberin yanıltıcı olduğuna yargı karar verecek. Peki aranan koşullar ne?

Suçun teşekkülü için tam beş maddenin, beşinin de varlığı aranacak. Yani;

1) Yayılan haber gerçek olmayacak.

2) Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili gerçekdışı haber olacak.

3) Halk arasında panik, korku ve endişe oluşturma kastı taşıyacak.

4) Kamu barışını bozmaya elverişli olacak.

5) Bunlar aleni biçimde yapılacak.

Altını çiziyorum, beş unsurun bir aradalığı aranacak. Bu beş unsurdan üçü varsa suç teşkil etmeyecek.

"Doların 40 lira olacağını söyleyen bir kişi, suç kapsamına girmez"

TCK’da zaten suç sayılan unsurlar burada bir araya getirilmiş. Adalet Bakanlığı’ndan toplantılara katılan arkadaşların tamamının söylediği bir şey var: ‘Bu beş unsurun bir araya gelmesi kolay değil yani suçun teşekkülü zor.’

Doların 40 lira olacağını söyleyen bir kişi, deprem tahminlerini paylaşan bilim adamı bu suç kapsamına girmez. Kanunu okuduğunuzda bunu net bir şekilde görürsünüz.

(ENAG enflasyon rakamları) Uygulayıcı karar verir. Sadece yalan haber yapmak bu maddeye göre suçun teşekkülü için yeterli değil. Ancak TCK 218 açık bir şekilde, ‘Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ diyor.

"Seçime giderken muhalifleri susturacaklar" eleştirileri

"Bu düzenlemenin siyasetle uzaktan yakından ilgisi yok. Siyasal kaygılarla yapılmış bir düzenleme değil. Amaç toplumsal yarar.

Bir yalanı, gerçekdışı bir bilgiyi kasıtlı bir şekilde bu ülkenin huzurunu, barışını, kamu düzenini iç ve dış güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kullanmasını engellemek için yaptığımız bir düzenleme. Bundan neden masum insan etkilensin? Bir insanın Twitter’da tek başına bir konuda gerçekdışı bir bilgiyi kullanması başka bir şey, dezenformasyon başka bir şey. Bu, kişilerle ilgili bir şey değil. Kişilerle ilgili olsaydı TCK’da kişilere karşı suçlar başlığı altında ele alırdık."